سفارة مصر بكندا تنظم محاضرة حول مومياوات الحضارة الفرعونية

القاهرة - أ ش أ

نظمت السفارة المصرية في العاصمة الكندية أوتاوا، محاضرة للدكتورة سحر سليم خبيرة المسح الضوئي للمومياوات الفرعونية، وأستاذ الأشعة بكلية الطب بجامعة القاهرة وعضو الفريق المصري المعني بدراسة المومياوات الملكية، وذلك بالتعاون مع المتحف الكندي للتاريخ والمكتب الثقافي والتعليمي بمونتريال.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الجمعة أن السفير المصري أكد على أن الحضارة المصرية القديمة ستظل مصدر إلهام للبشرية عبر العصور، مشيداً بالاكتشافات التي توصل إليها الفريق المصري الذى تحظى الدكتورة سحر سليم بعضويته، والذي تخصص في عملية المسح الضوئي للمومياوات الملكية خلال فترة الأسرة الحديثة.

ومن جانبها، ألقت الدكتورة سحر سليم الضوء خلال المحاضرة على الاكتشافات الأخيرة الخاصة بالمومياوات الملكية وكيفية الاستعانة بجهاز الأشعة المقطعية لفحصها من أجل الكشف عن العديد من الأسرار حول حياة ووفاة ملوك الفراعنة.

وشهدت المحاضرة إقبالاً وتفاعلاً كبيراً من المشاركين الذين تجاوز عددهم المائة شخص، ومن مختلف فئات المجتمع الكندي من خبراء وباحثين في علوم الآثار والتاريخ، وأساتذة الجامعات والسفراء المعتمدين في كندا، فضلاً عن قيادات المتاحف الكبرى في العاصمة أوتاوا وعلى رأسهم المدير التنفيذي لمؤسسة كراون الفيدرالية التي تدير المتحف الكندي للتاريخ ومتحف الحرب الكندي.