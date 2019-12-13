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السراج ينفي دخول قوات الجيش الليبي طرابلس

01:40 م الجمعة 13 ديسمبر 2019
السراج ينفي دخول قوات الجيش الليبي طرابلس

فايز السراج

القاهرة - (مصراوي):

قال فايز السراج، رئيس الحكومة الليبية في العاصمة الليبية طرابلس إن الجماعات المسلحة المتحالفة معه قامت بصدّ ما أسماه "عدوانًا" على طرابلس، مؤكدًا جاهزيتهم لصدّ أي دخول لمدينة طرابلس.

وأضاف السراج إن الجماعات المسلحة المتحالفة مع حكومته "مستعدة لصد" هجوم قوات الجيش الوطني الليبي.

كان المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي قد أعلن مساء الخميس "ساعة الصفر" لاقتحام العاصمة وتطهيرها من الجماعات المسلحة المتحالفة مع حكومة السراج.

وقال حفتر في خطاب متلفز: "إلى جميع الوحدات العسكرية في محاور العاصمة، دقت ساعة الصفر، ساعة الاقتحام الواسع الكاسح التي ينتظرها كل ليبي حر شريف ويترقبها أهلنا في طرابلس بفارغ الصبر منذ أن غزاها واستوطن فيها الإرهابيون وأصبحت وكرا للمجرمين".

وأضاف: "اليوم نعلن المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة لتكسروا قيدها وتفكوا أسرها.. تقدموا الآن، تقدموا الآن، كل إلى هدفه المعلوم لتحطم القيود وتنصروا المظلوم واوصيكم باحترام حرمات البيوت والممتلكات الخاصة والعامة ومراعاة قواعد الاشتباك ومبادئ القانون الدولي الإنساني".

فايز السراج الجيش الليبي طرابلس ليبيا

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