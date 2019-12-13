روسيا: 360 ألف أجنبي حصلوا على الجنسية عام 2019

موسكو - أ ش أ

أعلنت رئيس الإدارة العامة لشؤون الهجرة في وزارة الداخلية الروسية فالنتينا كازاكوفا أن هناك حوالي 360 ألف مواطن أجنبي حصلوا على الجنسية الروسية عام 2019 الجاري.

وقالت كازاكوفا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الجمعة، :"إنه منذ عام 2013، يزداد عدد الأجانب الذين يرغبون في الحصول على الجنسية الروسية.. ففي العام الماضي حصل حوالي 270 ألف أجنبي على الجنسية الروسية، ولكن الرقم اليوم تخطى 360 ألف أجنبي، وهو ما يعتبر نموا ضخما".

وأشارت إلى أن الأوكرانيين ضمن أولئك الذين يسعون للحصول على الجنسية الروسية، موضحة: "في هذا العام، حصل أكثر من 130 ألف مواطن أوكراني على الجنسية الروسية، وكان هذا بالطبع أمرا سهلًا بموجب القانون الفيدرالي الذي منح الرئيس [فلاديمير بوتين] صلاحيات تحديد الاعتبارات الإنسانية لمجموعات من الأشخاص الذين يمكنهم الحصول على الجنسية الروسية من خلال إجراءات مبسطة".

وأضافت كازاكوفا أن: "مواطني كازاخستان احتلوا المركز الثاني ويليهم مواطنو طاجيكستان، ومعظمهم بالطبع مواطنين من رابطة الدول المستقلة (الجمهوريات السوفيتية السابقة)".