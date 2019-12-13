بينهما "أتوماتيك" بـ 40 ألف جنيه.. تعرف على 6 سيارات يمكن شراؤها بسوق المستعمل

كتب - محمد جمال

يبحث الكثير من زبائن سوق السيارات المستعملة عن مركبة متوسطة السعر تناسب إمكانياتهم المادية دون النظر إلى سنة الصنع أو الكماليات المزودة بها.

وبالرغم من الارتفاعات غير المسبوقة بأسعار السيارات الجديدة، يبقى هناك بعض العلامات التجارية العريقة يمكن اقتنائها من سوق المستعمل بأسعار مناسبة.

ويرصد التقرير التالي أبرز 6 سيارات متاحة للبيع في الأسواق الإلكترونية بأسعار لا تتجاوز 80 ألف جنيه.

ويمكن التعرف على السيارات الـ 6 من خلال الصفحات التالية: