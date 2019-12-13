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بينهما "أتوماتيك" بـ 40 ألف جنيه.. تعرف على 6 سيارات يمكن شراؤها بسوق المستعمل

02:01 م الجمعة 13 ديسمبر 2019
بينهما "أتوماتيك" بـ 40 ألف جنيه.. تعرف على 6 سيارات يمكن شراؤها بسوق المستعمل

سوق السيارات

كتب - محمد جمال

يبحث الكثير من زبائن سوق السيارات المستعملة عن مركبة متوسطة السعر تناسب إمكانياتهم المادية دون النظر إلى سنة الصنع أو الكماليات المزودة بها.

وبالرغم من الارتفاعات غير المسبوقة بأسعار السيارات الجديدة، يبقى هناك بعض العلامات التجارية العريقة يمكن اقتنائها من سوق المستعمل بأسعار مناسبة.

ويرصد التقرير التالي أبرز 6 سيارات متاحة للبيع في الأسواق الإلكترونية بأسعار لا تتجاوز 80 ألف جنيه.

ويمكن التعرف على السيارات الـ 6 من خلال الصفحات التالية:

سيارة فيات سيينا سيارة هيونداي إكسيل سيارة دايو لانوس سيارة هيونداي أكسنت أسعار السيارات سيارة بيجو 405

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