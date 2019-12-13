تأجيل التصويت على إرسال مواد التحقيق بالتقصير ضد ترامب لمجلس النواب

واشنطن- (د ب أ):

بعد مناقشة استمرت 14 ساعة، أجلت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي التصويت على إرسال مواد التحقيق بالتقصير ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مجلس النواب بكامل اعضائه.

وقال رئيس اللجنة جيرولد نادلر أنه من المقرر أن تجتمع اللجنة المكونة من 41 عضوًا مرة أخرى في الساعة 10 من صباح يوم الجمعة بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت جرينتش).

ويشكو الجمهوريون في اللجنة بعدم إبلاغهم بأي تغيير في الموعد.

وكان من المتوقع أن تصوت اللجنة على تحقيق التقصير مساء الخميس.

ويجرى مجلس النواب تحقيقا بشأن اتصال هاتفي اجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الاوكراني في شهر يوليو الماضي طالب فيه باجراء تدقيق في انشطة هانتر نجل جو بايدن في اوكرانيا.

ويسعى بايدن للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للترشح للانتخابات الرئاسية امام ترامب العام المقبل.

ويعتبر مجلس النواب هذا الاتصال دعوة لدولة خارجية للتدخل في الانتخابات الأمريكية.