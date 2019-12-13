إصابة 25 شخصا على الأقل في انفجار بشرق ألمانيا

بلانكنبورج- (د ب أ):

أصيب 25 شخصا على الأقل في انفجار وقع بمدينة بلانكنبورج في ولاية سكسونيا-أنهالت الألمانية صباح اليوم الجمعة.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه ليس من المستبعد وجود المزيد من المصابين، مضيفا أن قوات الشرطة ورجال الإطفاء متواجدون في مكان الحادث.

ولم يتضح بعد سبب الانفجار الذي وقع في أحد المباني السكنية في المدينة. ولم يدل المتحدث ببيانات عن شدة الإصابات.