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روسيا تعرب عن قلقها من اختبار واشنطن لـ"صاروخ محظور"

11:23 ص الجمعة 13 ديسمبر 2019
روسيا تعرب عن قلقها من اختبار واشنطن لـ"صاروخ محظور"

وزارة الخارجية الروسية

موسكو - أ ش أ

أعربت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن قلق موسكو من اختبار واشنطن لصاروخ محظور وفقا لمعاهدة انتشار الصواريخ.

وقال مدير قسم عدم الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم، إن موسكو قلقة إزاء اختبار الولايات المتحدة لصاروخ محظور بحسب معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وأضاف يرماكوف قائلا: "هذا يقلقنا.. بطبيعة الحال سوف نأخذ ذلك في الاعتبار".

وأعلن متحدث باسم قاعدة "فاندنبرج" الجوية الأمريكية، أن الولايات المتحدة اختبرت، أمس الخميس، صاروخا باليستيا موجها أرضيا متوسط المدى غير نووي، كان محظورا في إطار معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

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