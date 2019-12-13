الإمارات وإندونيسيا يبحثان تعزيز التعاون العسكرى

جاكرتا - أبوظبي أ ش أ

بحث محمد بن أحمد البواردي وزير شؤون الدفاع الإماراتي، اليوم الجمعة، مع الجنرال لوهوت بنسار باندجيتان، الوزير المنسق للشؤون البحرية في إندونيسيا، علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، استعراض علاقات التعاون في المجال الدفاعي والصناعات العسكرية الدفاعية بين البلدين، كما بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك على المستويَين الإقليمي والعالمي. وأكد البواردي أهمية تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف المجالات، خاصة المجال الدفاعي.

وأشاد البواردي بعمق العلاقات الإماراتية الإندونيسية والحرص على تعزيزها وتنميتها إلى آفاق جديدة من التعاون والشراكة الثنائية التي تخدم الأهداف والمصالح المشتركة في البلدين .