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الحكومة المؤقتة تدعو سفارات وبعثات ليبيا في كافة الدول للانحياز إليها

11:03 ص الجمعة 13 ديسمبر 2019
الحكومة المؤقتة تدعو سفارات وبعثات ليبيا في كافة الدول للانحياز إليها

وزارة الخارجية الليبية

القاهرة - (مصراوي):

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التابعة للحكومة المؤقتة الليبية، كافة السفارات والقنصليات والبعثات والمندوبيات الليبية بالخارج، للانحياز إليها وإلى الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقالت الوزارة في بيان لها، "ندعوكم فورًا للانحياز إلى الشرعية وإلى الحكومة الليبية المؤقتة وإلى قواتكم المسلحة وتعلنوا ذلك بشكل واضح وأمام العالم".

وأضافت: "لا حياد في معركة الوطن ومحاربة الإرهاب ونهاية المليشيات، فإما الدولة المدنية الديموقراطية وإما الفوضى والمليشيات والإرهاب".

وأشارت في بيانها إلى ملاحم الجيش البطولية لتحرير العاصمة الليبية طرابلس، لتحريرها من الإرهاب والمليشيات "نحو استعادة الدولة آمنة، مستقرة، ليبيا الجديدة دولة القانون والمؤسسات".

واستطردت: "في هذه اللحظات التاريخية يزحف جيشكم البطل نحو قلب العاصمة طرابلس لنهاية الفوضى واستعادة الكرامة وتخليص الوطن من المليشيات الإجرامية والعصابات الإرهابية إلى غير رجعة".

الحكومة المؤقتة الليبية وزارة الخارجية الليبية الإرهاب خليفة حفتر

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