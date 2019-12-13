غزة تستعد لجمعة"فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا"

غزة- (د ب ا):

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة اليوم الجمعة، للمشاركة في فعاليات الأسبوع ال84 لـ"مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار" على الحدود الشرقية للقطاع.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة أهالي القطاع إلى أوسع مشاركة والحشد الكبير في فعاليات اليوم التي ترفع شعار "فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا"، مؤكدة "تمسكها بالمسيرات وفاءً لوصايا الشهداء وعهد الأسرى وتضحيات الجرحى"،بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).

ونبهت الهيئة إلى أن فعاليات جمعة اليوم ستقام بعد صلاة العصر في 3 مخيمات؛ وهي غزة والوسطى ورفح فقط، لإفساح المجال للجماهير لمشاركة حركة "حماس" بمسيراتهم المركزية بمناسبة الانطلاقة في محافظتي خان يونس والشمال.

وقررت "حماس" إحياء ذكرى انطلاقتها الـ32 هذا العام في قطاع غزة، عبر تنظيم مسيرات جماهيرية، إذ يجري الاستعداد لمسيرة اليوم في خان يونس والشمال، كما ستنظم مسيرات على مدار أيام متتالية في غزة والمحافظة الوسطى ورفح.

كانت مسيرات العودة قد توقفت خلال الشهر الماضي بسبب المواجهات المسلحة بين اسرائيل وحركة الجهاد الاسلامي عقب مقتل القيادي في الحركة بهاء ابو العطا وزوجته في غارة إسرائيلية.

وادت المواجهات إلى مقتل 35 فلسطينيا، وانتهت بتدخل من مصر والأمم المتحدة للتهدئة.