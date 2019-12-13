البعثة الدبلوماسية الليبية بالقاهرة تتنصل من حكومة السراج

أعلن أعضاء البعثة الدبلوماسية الليبية من السفير والقائم بالأعمال والقنصل وكافة الملحقيات العامة بسفارة ليبيا في مصر، انحيازها التام إلى شرعية مجلس النواب والحكومة المؤقتة الليبية.

وقالت البعثة في بيان لها: "في الوقت الذي نبارك فيه انتصارات قواتنا المسلحة العربية الليبية على قوى الإرهاب والتطرف لتحرير مدينتنا الحبيبة طرابلس عاصمة كل الليبيين مما يُسمى حكومة الوفاق الوطني المزعومة برئاسة فائز السراج وعصابته الإجرامية".

وأضافت: "لا نعترف بما يُسمى حكومة الوفاق المزعومة وندعو كافة البعثات الدبلوماسية الليبية في كل دول العالم بفك ارتباطاتهم بهذه الحكومة غير الشرعية الداعمة للإرهاب وأن نقف صفًا واحدًا مع قواتنا المسلحة التي تخوض معارك العز والكرامة والشرف من أجل تطهير البلاد وتخليصها من العصابات والميليشيات".