واشنطن توقف المحادثات مع طالبان بعد استهداف قاعدة أمريكية

نيويورك - أ ش أ

قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، اليوم (الجمعة) إن فريقه من المفاوضين الأمريكيين سيتوقف "لفترة قصيرة" عن المحادثات مع طالبان بعد أحدث هجوم انتحاري شنه مسلحو الحركة على قاعدة باجرام الجوية الأمريكية هذا الأسبوع والذي أسفر عن مقتل مدنيين اثنين.

وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية أن خليل زاد كان قد جدد المحادثات مع طالبان في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري بشأن الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما في أفغانستان.

وفي إشارة للهجوم على قاعدة باجرام الأمريكية والذي أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة أكثر من 70 آخرين، كتب خليل زاد تغريدة على موقع /تويتر/ للتواصل الاجتماعي قال فيها:"التقيت طالبان اليوم وأعربت عن غضبي حيال الهجوم الذي استهدف باجرام..سنوقف [المفاوضات] لفترة وجيزة".

من جانبه، وصف سهيل شاهين المتحدث باسم حركة طالبان اجتماع (الجمعة) مع خليل زاد بأنه كان "جيدًا وودودًا للغاية".. وقال إن الجانبين قررا استئناف المحادثات بعد بضعة أيام من الراحة للتشاور.

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن طالبان شنت هجوما انتحاريا استهدف قاعدة عسكرية أمريكية، على الرغم من استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة والحركة قبل أيام، حيث يبحث الطرفان عن سبل للحد من العنف أو حتى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مما يسمح بانسحاب تدريجي للقوات الأمريكية وقوات الناتو من أفغانستان.