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ارتفاع حصيلة قتلى ثوران بركان نيوزيلندا إلى 14 شخصا

10:06 ص الجمعة 13 ديسمبر 2019
ارتفاع حصيلة قتلى ثوران بركان نيوزيلندا إلى 14 شخصا

ثوران البركان القاتل بجزيرة وايت آيلاند في نيوزيلن

ولينجتون - أ ش أ

ارتفعت حصيلة ضحايا ثوران بركان جزيرة "وايت آيلاند" النيوزيلندية إلى 14 قتيلا.

وقالت السلطات في نيوزيلندا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الجمعة - "إن فرق الإنقاذ انتشلت 6 جثث لقوا مصرعهم جراء حمم البركان الذي ثار مؤخرا في الجزيرة، وإن الجثث تم نقلها على سفينة"، مرجحة إمكانية ثوران البركان مرة أخرى خلال الـ 24 ساعة المقبلة، وهو ما قد يعقد مهمات رجال الإنقاذ.

يذكر أن الشرطة النيوزيلندية أعلنت، الاثنين الماضي، مقتل 8 أشخاص جراء البركان الذي ثار، وقيل إن عددا آخر لا يزال في عداد المفقودين، فيما أُصيب نحو 30 شخصا، بعضهم في حالة خطيرة، حيث تعرض 90% من أجسادهم لحروق.

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