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كوربين يعتزم التنحي عن رئاسة حزب العمال بعد نتائج الانتخابات البريطانية

06:32 ص الجمعة 13 ديسمبر 2019
كوربين يعتزم التنحي عن رئاسة حزب العمال بعد نتائج الانتخابات البريطانية

جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني

لندن - (د ب أ):

أعلن رئيس حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين في وقت مبكر من اليوم الجمعة انه سيتنحى عن زعامة الحزب، بينما سيظل عضواً في البرلمان عن دائرة إزلينجتون الشمالية.

وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن زعيم حزب العمال قال إنه سيستمر في قيادة الحزب حتى يتم اختيار خليفة له.

ووصف كوربين الانتخابات بأنها كانت "ليلة مخيبة للآمال للغاية" لحزب العمال.

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