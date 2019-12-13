جونسون: الانتخابات تمنحنا "تفويضا قويا" لإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

لندن - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة إن الانتصار المتوقع في الانتخابات المبكرة يمنح الحكومة البريطانية "تفويضًا قويًا" للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وبعد فوزه مرة أخرى بمقعده البرلماني في غرب لندن، قال جونسون إن حكومة المحافظين منحت "تفويضا قويا لإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأوضح إن الانتخابات "التاريخية" ستسمح للحكومة "باحترام الإرادة الديمقراطية للشعب"، في إشارة إلى تصويت 52 في المئة من الناخبين لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016.