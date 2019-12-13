41 بالمئة من الناخبين أدلو بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الجزائرية

الجزائر - (د ب أ):

كشف اليوم الجمعة محمد شرفي، رئيس السّلطة العليا المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، أن نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات الرئاسية في الجزائر بلغت 14.14%، أي 9 ملايين ناخب من أصل 24 مليون إجمالي الكتلة الانتخابية بالبلاد.

وأوضح شرفي أن الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات سيكون عصر اليوم الجمعة، ومن المرتقب أن تشهد البلاد اليوم ككل جمعة منذ الـ22 من فبراير الماضي احتجاجات من المناهضين للانتخابات.

ورجّح عدد من ممثّلي المرشحين للرئاسة الجزائرية أن لا أحد من المرشحين الخمسة تمكن الحصول على الأغلبية في الدور الأول، وبالتالي ستشهد الجزائر لأول مرة في تاريخها التوجه إلى دور ثان من الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر إجراء الدور الثاني للانتخابات خلال الفترة الممتدة بين 31 ديسمبر الجاري و6 يناير المقبل.