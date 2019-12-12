الأمم المتحدة تدين إعدام عراقي في الوثبة وتطالب بمحاسبة المسؤولين

أدانت بعثة الأمم المتحدة في العراق، إعدام شاب في الوثبة ببغداد، فيما دعت إلى القبض على مرتكبي هذه الجريمة البشعة وتقديمهم للعدالة.

وقالت البعثة في بيان مساء الخميس، إنهم يدينون بأقوى العبارات إعدام شاب مروع في ميدان الوثبة ب‍بغداد، مبينة أن ذلك غير مقبول، حسبما ذكرت "السومرية نيوز" العراقية.

وأضافت أنه لا يمكن للأفراد أخذ القانون بأيديهم ويجب أن يسلّموا إلى السلطات المختصة أي شخص يُرى أنه متهم أو متهم بارتكاب أي أعمال إجرامية أو عنف، داعية الحكومة العراقية إلى القبض على مرتكبي هذه الجريمة البشعة وتقديمهم للعدالة.

واستنكرت البعثة شتى أشكال العنف والخطف والترهيب ضد المحتجين العراقيين.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد، الخميس، واقعة مأساوية بعدما أقدم متظاهرون غاضبون على قتل شاب في السابعة عشر من عمره وتعلق جثته على أحد أعمدة الإنارة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسئول عراقي لم تكشف اسمه أن الحادثة جاءت بعدما أطلق الشاب النار على معارضين للحكومة وقتل ستة أشخاص.

وانتشرت مقاطع فيديو للواقعة وظهر فيها عدد من الأشخاص يعتدون على الشاب وسحلوه في الشارع قبل أن يقتلوه ويعلقوا جثته على عمود إنارة في الشارع وسط العاصمة.