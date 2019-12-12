مقتل وإصابة 4 أشخاص في تفجير انتحاري بديالي العراقية

ذكر موقع "السومرية نيوز" العراقي، نقلاً عن مصدر أمني، وقوع انفجار في منطقة 7 نيسان في محافظة ديالي بالعراق، مساء الخميس.

وأكد المصدر الأمني العراقي، في حديثه لـ"السومرية نيوز" أن عبوة كانت موضوعة في دراجة نارية انفجرت مساء اليوم، بناحية بهرز في ديالي.

وسقط قتيل واحد، وأصيب 3 آخرين نقلوا إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

وكان قد وقع انفجار أخر، في وقت سابق من اليوم، حيث ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" ارتفاع أعداد ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع في مدينة سمراء في العراق، واستهدف قوات للحشد الشعبي، اليوم الخميس، إلى 10 أشخاص.

وقتل 7 أشخاص من قوات اللواء 313 التابع لقوات الحشد الشعبي، فيما أصيب 3 آخرين من نفس القوة، حسبما ذكرت "واع".

وكان قد وقع انفجار مزدوج شرق بغداد، في وقت سابق من اليوم الخميس، أسفر عن إصابة مدنيين دون سقوط قتلى، حسبما ذكرت "السومرية نيوز" العراقية.