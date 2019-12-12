أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس القمة الخليجية معدل التضخم سد النهضة التعديل الوزاري أسعار الذهب عزل ترامب

الجزائر: توقيف 6 أشخاص "حاولوا عرقلة" الانتخابات الرئاسية

11:06 م الخميس 12 ديسمبر 2019
الجزائر: توقيف 6 أشخاص "حاولوا عرقلة" الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية بالجزائر

الجزائر - (أ ش أ)

قال مصدر أمني جزائري، إنه تم توقيف 6 أشخاص بوسط مدينة قالمة (شمال شرق البلاد) بعد محاولتهم عرقلة الانتخابات الرئاسية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم /الخميس/، عن المصدر الأمني قوله - إنه من بين الموقوفين سيدة، ومازال جميعهم لدى أجهزة الأمن بالولاية لاستكمال التحقيق وعرضهم لاحقا أمام الجهات القضائية المختصة، موضحا أنه من بين الموقوفين مسجلين جنائيا.

وكانت مجموعة من الأشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و30 عاما، حاولوا تنظيم مسيرة انطلاقا من شارع "سويداني بوجمعة" بالقالمة للتظاهر ضد إجراء الانتخابات الرئاسية لكن قوات الأمن تدخلت وفرقتهم بطريقة سلمية ومن دون عنف.

هذا المحتوى من

Asha
الجزائر الانتخابات الرئاسية انتخابات احتجاجات الجزائر

الخبر التالى:

سفيرة المملكة بواشنطن تزور قاعدة جوية أمريكية شهدت هجوما نفذه سعودي
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة بجميع المحافظات (بيان بالدرجات)