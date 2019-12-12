الجيش الليبي يعلن سيطرته على طريق رئيسي في محيط طرابلس

طرابلس - (أ ش أ)

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء /الخميس/، سيطرته على امتداد الطريق الرئيسي في منطقة الساعدية ومقر كلية ضباط الشرطة بصلاح الدين في محيط العاصمة طرابلس.

وأفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات الجيش الليبي - وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - بأن الجيش بسط سيطرته على مقر كلية ضباط الشرطة في منطقة صلاح الدين، كما سيطر على امتداد الطريق الرئيسي بمنطقة الساعدية وصولا إلى منطقة التوغار.

يأتي ذلك بعد إعلان القائد العام لقوات الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بدء "المعركة الحاسمة" لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات الإرهابية المسلحة.