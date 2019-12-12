تركيا: الاعتراف الأمريكي بإبادة الأرمن يضر العلاقات الثنائية بين البلدين

أعلنت الرئاسة التركية أن قرارات المشرعين الأمريكيين حول فرض عقوبات على أنقرة والاعتراف بإبادة الأرمن تهدد مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكتب رئيس قسم الاتصالات بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، اليوم الخميس، أن "تصرفات بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي تضر بالعلاقات التركية الأمريكية".

وتابع قائلاً إن "قانون العقوبات الذي تم تمريره في لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشيوخ أمس، والقرار حول الأرمن الذي تم تمريره اليوم في مجلس الشيوخ، يهددان مستقبل علاقاتنا الثنائية".

وأضاف أن هذين القرارين "لن يفيدا العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وكما أكدنا في وقت سابق، نتوقع من أشقائنا الأرمن أن يقفوا ضد مساعي الكونجرس لتقويض كل المحاولات لتسوية خلافاتنا عبر القنوات العلمية والأكاديمية".

واعتبر ألطون القرارين الأمريكيين "أعمالاً غير مسؤولة وغير عقلانية من قبل بعض الأعضاء في الكونجرس الأمريكي ضد تركيا"، محملاً المشرعين الأمريكيين مسؤولية أضرار طويلة الأمد للعلاقات بين البلدين.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد تبنى، اليوم الخميس، قرارًا، اعترف فيه بالإبادة الجماعية للأرمن، التي وقعت قبل نحو 100 عام على يد جنود الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى، وبموجب القرار الذي تبناه الكونجرس فمن المتوقع أن تفرض عقوبات جديدة على تركيا بشأن إبادة الأرمن.