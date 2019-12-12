ارتفاع ضحايا التفجير الانتحاري في سامراء بالعراق إلى 10 أشخاص
09:30 م الخميس 12 ديسمبر 2019
ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" ارتفاع أعداد ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع في مدينة سامراء في العراق، واستهدف قوات للحشد الشعبي، اليوم الخميس، إلى 10 أشخاص.
وقتل 7 أشخاص من قوات اللواء 313 التابع لقوات الحشد الشعبي، فيما أصيب 3 آخرين من نفس القوة، حسبما ذكرت "واع".
وكان قد وقع انفجار مزدوج شرق بغداد، في وقت سابق من اليوم الخميس، أسفر عن إصابة مدنيين دون سقوط قتلى.
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
545
-
308
-
220
-
183
-
167
-
139
-
115
-
85
-
77
-
76
-
75
-
70
-
70
-
64