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الكونجرس يتبنى قرارًا يعترف بإبادة الأرمن

08:54 م الخميس 12 ديسمبر 2019
الكونجرس يتبنى قرارًا يعترف بإبادة الأرمن

الكونجرس الأمريكي

تبنى الكونجرس الأمريكي قرارًا، اليوم الخميس، يعترف بإبادة الأتراك للأرمن قبل نحو 100 عام، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وفي نهاية أكتوبر الماضي، انضمت الولايات المتحدة الأمريكية، إلى عشرات الدول التي تعترف بالقتل الجماعي للأرمن على يد الأتراك إبان الحرب الأولى باعتباره "إبادة جماعية".

أقر مجلس النواب الأمريكي، في جلسته في نهاية أكتوبر الماضي، مشروع قانون يعترف رسميًا بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها تركيا بحق الأرمن بين عامي 1915 و1917.

الكونجرس الأمريكي الولايات المتحدة الأرمن الأتراك إبادة جماعية

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