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تزامنا مع بدء عملية "تحرير طرابلس".. الخارجية الأمريكية: لا حل عسكري في ليبيا

08:35 م الخميس 12 ديسمبر 2019
تزامنا مع بدء عملية "تحرير طرابلس".. الخارجية الأمريكية: لا حل عسكري في ليبيا

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

القاهرة – مصراوي:

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، إن الأزمة في ليبيا يجب أن تنتهي بحل سياسي يتمتع بالاستقرار، وذلك تزامنا مع إعلان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بدء عملية لاقتحام وتحرير قلب العاصمة طرابلس من الإرهابيين.

وقال بومبيو في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية "لا توجد قدرة لدى أي من القوى المتنافسة هناك لحلّ هذا الأمر بطريقة يمكنها أن تحقق نصر في ساحة المعركة يمكن أن يؤدّي إلى حلّ سياسي يتمتع بالاستقرار."

وتابع البيان "هناك اعتراف عميق بأن الحلّ السياسي هو السبيل الوحيد لتخفيف حدّة العنف وتحقيق الأمن لشعب ليبيا. لا يوجد حلّ عسكري لهذا الصراع".

وأعلن حفتر في كلمة متلفزة بدء معركة "حاسمة" لتحرير العاصمة طرابلس التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي برئاسة فائز السراج.

وقال "دقت ساعة الصفر.. ساعة الاقتحام الكاسح التي يترقبها أهلنا في طرابلس منذ أن غزاها واستوطن فيها الإرهابيون".

ويأتي ذلك وسط توترات كبيرة بعد توقيع السراج اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع تركيا، أدانتها مصر واليونان وقبرص واعتبروها غير شرعية ولا قيمة لها.

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