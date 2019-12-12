الجزائر: مرشح رئاسي يحذر من جر الانتخابات إلى العنف

الجزائر - (د ب أ)

حذرت مديرية حملة عبد المجيد تبون المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم الخميس في الجزائر، من رغبة بعض الأطراف في جر هذا الاستحقاق إلى مستنقع العنف وحتى إلغائه.

وقال محمد لعقاب مدير الاعلام بالمديرية في مؤتمر صحفي، إن أحد الأحزاب التي قدمت مرشحا لهذه الانتخابات بدأت تميل إلى استخدام العنف والتهديد وتقديم إغراءات مالية للناخبين.

واتهم لعقاب مسؤولين محليين ونوابا في مجلس الأمة معروفين بانتماءاتهم الحزبية بوقوفهم وراء هذه التجاوزات والخروقات، داعيا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى اليقظة والحذر والتصدي لأولئك الذين يريدون جر الانتخابات إلى العنف.

ودعا لعقاب المواطنين إلى السلمية ومراقبة أصواتهم حتى لا تسرق منهم، مشيرا إلى أن بناء الجزائر الجديدة يتم بفضل الأصوات الشعبية، وما يريده الشعب هو الذي سيكون.

وكشف لعقاب عن وفاة أحد مراقبي الانتخابات التابع لحملة تبون بولاية البيض جنوبي غرب الجزائر بعد الاعتداء على زوجته بأحد مكاتب التصويت.

ولم يذكر لعقاب، ظروف وفاة زياني زين /48 عاما/، مكتفيا بالقول إن الانتخابات أخذت منحى خطيرا.