ألمانيا: قرار موسكو طرد اثنين من دبلوماسيينا "غير مبرر"

برلين - (أ ش أ)

انتقدت وزارة الخارجية الألمانية قرار الحكومة الروسية طرد دبلوماسيين ألمانيين اثنين في ظل الخلاف القائم بين الحكومتين بشأن جريمة قتل مواطن جورجي في برلين يشتبه بأنها تمت بتكليف من أجهزة روسية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمانية -في تصريح صحفي اليوم الخميس- "تأسف الحكومة الاتحادية لقرار الحكومة الروسية بإعلان موظفين اثنين بالسفارة الألمانية في موسكو شخصين غير مرغوب فيهما. لقد أرسلت الإشارة الخاطئة وهذا أمر غير مبرر".

وأضافت المتحدثة "تحتفظ الحكومة الألمانية بالحق في اتخاذ المزيد من الخطوات في هذا الشأن، في ضوء التحقيقات".

كانت الخارجية الألمانية أعلنت في الرابع من ديسمبر الجاري موظفين اثنين بالسفارة الروسية شخصين غير مرغوب فيهما.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية أن تحقيق مشاركة جادة وعاجلة من جانب السلطات الروسية في استجلاء ملابسات الواقعة أمر ضروري من منظور الحكومة الألمانية.