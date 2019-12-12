السيطرة على حريق اندلع في حاملة الطائرات الروسية الوحيدة

القاهرة - (مصراوي)

ذكرت وكالات أنباء روسية يوم الخميس نقلا عن الأسطول الشمالي أن الحريق الذي شب في حاملة الطائرات الروسية الوحيدة، الأدميرال كوزنيتسوف، أصبح تحت السيطرة، حسبما نقلت وكالة رويترز عن الوكالات الروسية.

وأضافت الوكالات أن عشرة أشخاص، كانوا على متن الحاملة عندما شب الحريق، نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.