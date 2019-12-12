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السيطرة على حريق اندلع في حاملة الطائرات الروسية الوحيدة

07:06 م الخميس 12 ديسمبر 2019
السيطرة على حريق اندلع في حاملة الطائرات الروسية الوحيدة

حاملة الطائرات الروسية

القاهرة - (مصراوي)

ذكرت وكالات أنباء روسية يوم الخميس نقلا عن الأسطول الشمالي أن الحريق الذي شب في حاملة الطائرات الروسية الوحيدة، الأدميرال كوزنيتسوف، أصبح تحت السيطرة، حسبما نقلت وكالة رويترز عن الوكالات الروسية.

وأضافت الوكالات أن عشرة أشخاص، كانوا على متن الحاملة عندما شب الحريق، نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

حاملة الطائرات الروسية حريق روسيا

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