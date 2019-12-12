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لبنان: إحالة 12 إرهابيا من جنسيات مختلفة إلى القضاء العسكري

06:33 م الخميس 12 ديسمبر 2019
لبنان: إحالة 12 إرهابيا من جنسيات مختلفة إلى القضاء العسكري

لبنان

بيروت - (أ ش أ)

أحالت سلطات التحقيق القضائية العسكرية في لبنان 12 إرهابيا يحملون الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية، إلى المحكمة العسكرية في 4 قضايا منفصلة، وذلك لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيمات إرهابية واستهداف قوات عسكرية تابعة للجيش اللبناني.

وتضمنت قرارات الاتهام الصادرة من قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، اليوم، ارتكاب المتهمين لجرائم الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، والتحريض على الانضمام إلى التنظيم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر على نحو يخالف القانون، والشروع في قتل عناصر من القوات المسلحة خلال تنفيذ مداهمات.

هذا المحتوى من

لبنان الإرهاب التنظيمات الإرهابية تنظيم داعش

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