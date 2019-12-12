أهالي تل أبيض وراس العين في سوريا يناشدون بفك حصار عنهما

دمشق - (د ب أ ):

ناشد أهالي منطقتي تل أبيض ورأس العين في شمال سوريا المنظمات الانسانية لفك الحصار عنهما وإرسال مواد اغاثية إليهما .

وقال عدد من الأهالي إن " المواد الغذائية في المنطقتين اللتين يزيد عدد سكانهما على 300 ألف شخص محاصرون منذ إطلاق تركيا عملية نبع السلام في التاسع من شهر أكتوبر الماضي ".

وأضافوا أنه منذ تقدم الجيش التركي وسيطرته على المنطقة منتصف شهر أكتوبر الماضي منعت قوات سورية الديمقراطية /قسد/ دخول المواد الغذائية القادمة من مدينة الرقة ومنبج وريف الحسكة ، لذلك نفذت المواد الغذائية تقريبا من الأسواق بشكل كامل .

وحمل عضو مجلس مدينة تل ابيض المحامي سعد الشويش " قوات سوريا الديمقراطية مسؤولية حصار المنطقة ومنع دخول المواد الغذائية والتضييق على أبناء منطقة تل ابيض ومنعهم من التوجه إلى الرقة، واضطرار هؤلاء الى سلوك طرق تهريب خطرة للوصل الى مدينة الرقة ".

وقال الشويش لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :" لم تكتف قسد بحصار المنطقة والتضيق عليها ومنع دخول المواد الغذائية والنفطية إلى المنطقة بل منعت اشخاصا من نقل جثامين اشخاص توفوا في مدينة الرقة وهم من أبناء منطقة تل ابيض، ولكن الشيء الوحيد الذي ترسله قسد الى المنطقة هو السيارات المفخخة".

من جانبه قال موسى أحمد من مدينة تل ابيض لـ (د ب أ) إن " الجيش التركي الذي دخل إلى المنطقة اكتفى بإرسال عدد من السيارات التابعة للهلال الأحمر التركي الذي قام بتوزيع مساعدات غذائية بسيطة على عدد من سكان مدينة تل أبيض".

وأضاف :"نحن لسنا بحاجة إلى مساعدات نريد من الحكومة التركية أن تفتح البوابة الحدودية وتسمح بدخول المواد الغذائية إلى المنطقة وقد ارتفعت الاسعار أكثر من اربعة أضعاف عن سعرها قبل انطلاق العملية التركية".

وطالب أحمد "بفتح الطريق باتجاه الرقة وجلب المواد الغذائية والاحتياجات اليومية، أفضل من قدومها من تركيا نظراً لفارق السعر بين المنطقتين لأن دخل المواطن التركي غير دخل المناطق السورية التي تعيش حالة حصار".

وسيطر الجيشان التركي والوطني السوري المعارض على مناطق ريفي تل أبيض ورأس العين في ريف الرقة الشمالي والحسكة الشمالي الغربي.

وتسلمت القوات الروسية والتركية أمس الاربعاء الأوتوستراد الدولي حلب القامشلي/M4 أمام حركة المدنيين.