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رئيس الوزراء التركي السابق داوود أوغلو يعتزم إطلاق حزب جديد

03:12 م الخميس 12 ديسمبر 2019
رئيس الوزراء التركي السابق داوود أوغلو يعتزم إطلاق حزب جديد

أحمد داوود أوغلو

إسطنبول - (د ب أ):

يعلن رئيس الوزراء التركي السابق، أحمد داوود أوغلو، عن حزبه السياسي الجديد غدا الجمعة، بعد ثلاثة أشهر من الاستقالة من "حزب العدالة والتنمية" المنقسم بشكل متزايد.

وقال متحدث باسم داوود أوغلو لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الخميس، إن اسم الحزب وبيانه سوف يعرضان في مؤتمر صحفي في أنقرة.

وكان داوود أوغلو حليفا لفترة طويلة لرجب طيب أردوغان وكانت استقالته في سبتمبر صفعة لكل من الرئيس وحزبه "العدالة والتنمية".

وأشتعل تمرد فائم منذ فترة طويلة داخل "العدالة والتنمية" ،جراء خسائره في الانتخابات المحلية في مختلف أنحاء البلاد في مارس، خصوصا في المعاقل الاقتصادية والمراكز الحضرية.

وفي انتقاد نادر ولاذع في إبريل، ألقى داوود أوغلو باللائمة على تحالف حزب العدالة والتنمية مع القوميين المتشددين في الانتكاسة في الانتخابات.

وعندما انتقده الحزب هو وغيره من الأعضاء المنشقين ودعوا إلى طرده، قرر أن يستقيل في سبتمبر.

وقال داوود أوغلو في مؤتمر صحفي آنذاك أنه يحمل على عاتقه "مسؤولية تاريخية" لبناء "حركة سياسية جديدة وانتهاج مسار جديد".

وأضاف أنه لم يعد من الممكن العمل في عهد إدارة حزب العدالة والتنمية الحالية التي تصف أي انتقاد من داخل الحزب على أنه "خيانة".

داوود أوغلو حزب العدالة والتنمية تركيا

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