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نتنياهو يتخلي عن حقائبه الوزارية في الأول من يناير

03:07 م الخميس 12 ديسمبر 2019
نتنياهو يتخلي عن حقائبه الوزارية في الأول من يناير

رئيس الوزراءالإسرائيلي بنيامين نتنياهو

تل أبيب - (د ب أ):

أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الخميس وزارة العدل بأنه يعتزم التخلي عن الحقائب الوزارية التي يشغلها بحلول الأول من يناير، وذلك في ضوء اتهامات الفساد التي يواجهها.

وإلى جانب منصب رئاسة الحكومة، الذي سيحتفظ به، فإن نتنياهو يحتفظ لنفسه بحقائب الرعاية الاجتماعية، وشؤون الشتات، والزراعة، والصحة.

وأفادت وزارة العدل، في بيان، بأن نتنياهو سيعين خلفاء له في هذه المناصب بحلول الأول من يناير.

يأتي هذا الإجراء من جانب نتنياهو ردا على التماس قدمته "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، والمعنية بتعزيز الحكم الرشيد، للمحكمة العليا من أجل إبعاده من منصبه.

وتستعد إسرائيل لإجراء انتخابات برلمانية، ستكون الثالثة خلال عام واحد، في الثاني من مارس القادم، بعدما صادق الكنيست على حل نفسه وسط استمرار لتعثر تشكيل الحكومة الجديدة.

ووفقا للقانون الإسرائيلي، فإنه لا يتعين على نتنياهو التنحي عن منصبه كرئيس للوزراء بعد توجيه اتهامات رسمية له. وقد أعلن بالفعل أنه لا يخطط للتخلي عن منصبه كرئيس للوزراء. إلا أن السابقة القانونية تنص على أنه لا يمكن للوزراء الاحتفاظ بمناصبهم إذا ما كان يتم محاكمتهم في أية قضايا.

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