الجامعة العربية: أجواء اجتماع المجموعة الدولية من أجل لبنان "إيجابية"

القاهرة - ( د ب أ):

أكد السفير حسام زكي الامين العام المساعد رئيس مكتب الامين العام للجامعة العربية أهمية انعقاد اجتماع المجموعة الدولية من أجل لبنان والذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس.

وشاركت جامعة الدول العربية في الاجتماع والذي عقد في العاصمة الفرنسية أمس الاربعاء بوفد برئاسة السفير حسام زكي.

وصرح مصدر مسؤول في الجامعة العربية، اليوم الخميس، بأن السفير حسام زكي أكد أن الاجتماع يعقد في توقيت دقيق يمر به لبنان، حيث يواجه تحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، ويستحق معها الدعم والمساندة من المجتمع الدولي لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وشدد زكي، خلال الاجتماع، على أهمية الإسراع في تشكيل حكومة لبنانية تكون قادرة على اجراء الإصلاحات اللازمة لمعالجة الوضع والتجاوب مع المطالب الشعبية والوفاء بالتعهدات الدولية المطلوبة مقابل الحصول على المساعدات الدولية المعلن عنها في إطار مؤتمر "سيدر"، واستعادة ثقة المجتمع الدولي في الدولة اللبنانية وقدرتها على النهوض مرة اخري بالوضع الاقتصادي.

وأضاف المصدر أن السفير زكي أشار خلال الاجتماع، إلى الزيارة التي قام بها الى لبنان في 28 نوفمبر الماضي، موفدًا شخصيًا من قبل الأمين العام العام، انطلاقا من حرص الجامعة العربية ومسؤوليتها تجاه دعم ومساندة لبنان في تجاوز التحديات الراهنة، مؤكدا التزام الجامعة العربية بمواصلة العمل في هذا الاتجاه، وفي إطار مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان.

كما أوضح المصدر أن أجواء الاجتماع اتسمت بالإيجابية وعكست الاهتمام الدولي بالوضع في لبنان، والاستعداد لمد يد العون إليه للخروج من هذه الأزمة الصعبة، مع التأكيد على ضرورة اضطلاع اللبنانيين بمساعدة انفسهم حتي يتسني للمجتمع الدولي مساعدتهم.