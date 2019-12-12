أوكرانيا ترحب بعقوبات أمريكية متوقعة ضد خط أنابيب غاز روسي ألماني

كييف - (د ب أ):

رحبت قيادة أوكرانيا بعقوبات أمريكية متوقعة ضد خط أنابيب الغاز الطبيعي الروسي الألماني "نورد ستريم 2" اليوم الخميس.

يشار إلى أن أوكرانيا لطالما احتجت على المشروع باعتباره تقويضا للعقوبات الاقتصادية الغربية الحالية المفروضة لإجبار روسيا على حل نزاع في شرق أوكرانيا، بالقرب من الحدود الروسية، وإنهاء "احتلالها" لمنطقة القرم في أوكرانيا.

وقالت الإدارة الرئاسية الأوكرانية إن أوكرانيا "ممتنة" للأصوات المؤيدة لفرض عقوبات على خط الأنابيب، وهو "مشروع سياسي يقوض أمن الطاقة في أوروبا".

ورحب رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي هونتشاروك بموافقة الكونجرس الأمريكي على العقوبات ووصفها بأنها "أخبار سارة".

وقال إن العقوبات لابد "أن تصعِّب بناء خط الأنابيب الروسي بشكل كبير".