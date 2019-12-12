انتخابات الجزائر: صعوبات تنظيمية في 3600 مركز اقتراع

الجزائر- (د ب أ):

أقرّ رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي بوجود بعض الصعوبات "التنظيمية" في بعض المناطق، خلال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي بدأت صباح اليوم الخميس.

وقال إن 95 بالمئة من مراكز التصويت في البلاد فتحت أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وإنها تعمل بصورة طبيعية، ولكنه اعترف بو

وصرّح شرفي للتلفزيون الرسمي، الخميس، بأن 3600 مكتب تصويت من مجموع أكثر من 61 ألف مكتب، تشهد بعض الصعوبات، مشيرا إلى مساع لإعادة الامور إلى نصابها.

ولم يذكر شرفي المناطق التي تواجه فيها العملية الانتخابية صعوبات، غير أن مصادر عديدة أشارت إلى أن الأمر يتعلق بمكاتب التصويت بمنطقة القبائل خاصة في ولايتي بجاية وتيزي وزو، وبدرجة أقل ولاية البويرة.

ووصف شرفي إقبال الناخبين على مكاتب التصويت في أغلب المدن الجزائرية بـ" المحترم جدا"، مشيرا إلى الطوابير بالعاصمة الجزائر، وخنشلة وبسكرة.

وأشار إلى أن توافد المواطنين في الساعات الاولى من الاقتراع الرئاسي "يدعو لأمل حقيقي ومؤسس"، مشيدا بالموقف المشرف للجاليات الجزائرية في الخارج.

وكشف شرفي عن أن نسبة المشاركة في ليون بفرنسا بلغت صباح الخميس 11.63 بالمئة، مقابل 14 بالمئة في أبو ظبي، و15.81 بالمئة في تونس.