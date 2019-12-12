وزير إماراتي يتحدث عن "حملة منظمة" ضد ولي عهد أبوظبي

القاهرة- وكالات:

تحدّث وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الخميس، عما وصفه بـ "حملة منظمة" ضد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، مُشيرًا إلى أنها تأتي "تحت مسميات مختلفة"، دون الكشف عن ماهيّة هذه الحملة.

وغرد قرقاش عبر تويتر: "نعود لنرى ما يشبه الحملة المنظمة ضد الشيخ محمد بن زايد وتحت مسميات مختلفة، والحقيقة أن الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات تقدم نموذجا مغايرا وناجحا للاستقرار والازدهار والتسامح، رؤية ناجحة في منطقة صعبة تشهد ركام التجارب الفاشلة وتفكك المؤسسات وانفلات العنف".

نعود لنرى ما يشبه الحملة المنظمة ضدالشيخ محمد بن زايد وتحت مسميات مختلفة، والحقيقة أن الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات تقدم نموذجا مغايرا وناجحا للاستقرار والازدهار والتسامح، رؤية ناجحة في منطقة صعبة تشهد ركام التجارب الفاشلة وتفكك المؤسسات وانفلات العنف. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 12, 2019

ولم يُقدم الوزير الإماراتي أي تفاصيل إضافية عن الحملة أو من يقف وراءها وينظمها.