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وزير إماراتي يتحدث عن "حملة منظمة" ضد ولي عهد أبوظبي

01:00 م الخميس 12 ديسمبر 2019
وزير إماراتي يتحدث عن "حملة منظمة" ضد ولي عهد أبوظبي

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

القاهرة- وكالات:

تحدّث وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الخميس، عما وصفه بـ "حملة منظمة" ضد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، مُشيرًا إلى أنها تأتي "تحت مسميات مختلفة"، دون الكشف عن ماهيّة هذه الحملة.

وغرد قرقاش عبر تويتر: "نعود لنرى ما يشبه الحملة المنظمة ضد الشيخ محمد بن زايد وتحت مسميات مختلفة، والحقيقة أن الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات تقدم نموذجا مغايرا وناجحا للاستقرار والازدهار والتسامح، رؤية ناجحة في منطقة صعبة تشهد ركام التجارب الفاشلة وتفكك المؤسسات وانفلات العنف".

ولم يُقدم الوزير الإماراتي أي تفاصيل إضافية عن الحملة أو من يقف وراءها وينظمها.

أنور قرقاش الإمارات ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد أبوظبي

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