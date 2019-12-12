بوتين: نأمل ألا يتسبب طرد الدبلوماسيين الألمانيين في الإضرار بالعلاقات

موسكو - (د ب أ):

أعرب دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن أمله في ألا يتسبب طرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان، في إطار المعاملة بالمثل، في إلحاق أضرار بالعلاقات بين البلدين.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بيسكوف القول إن "طرد الدبلوماسييْن كان إجراء ضروريا، وتم في إطار المعاملة بالمثل".

وأضاف بيسكوف :"نأمل ألا يمثل هذا عاملا سلبيا بصورة ما على التطوير والتوسع المستقبلي في حوارنا البناء مع جمهورية ألمانيا الاتحادية".

وكان بوتين قد ذكر الأسبوع الماضي أن ألمانيا هي ثاني أكبر شريك تجاري لبلاده بعد الصين.