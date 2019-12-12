اليوم.. بريطانيا تخوض انتخابات مصيرية قبل "بريكست"

لندن - (د ب أ):

تفتح عشرات الآلاف من مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الخميس، لاستقبال الناخبين البريطانيين الذين يختارون أعضاء البرلمان في انتخابات مبكرة دعا إليها رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون، سعيا لتحقيق أغلبية وإتمام عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقال جونسون في مقطع فيديو للناخبين: "صوتوا لحزب المحافظين .. وأنجزوا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وادفعوا بلدنا إلى الأمام".

وأطلق جونسون حملته على وعود بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير وخفض الضرائب مع تمويل التحسينات في خدمات الصحة والتعليم والشرطة والسكك الحديدية.

ووعد جونسون /55 عاما/ بالحد من الهجرة والتفاوض حول اتفاقات تجارية بعد بريكست مع الولايات المتحدة ودول أخرى غير أوروبية.

ومن المتوقع أن يشارك في الانتخابات حوالي ثلثي الناخبين المؤهلين، أو أكثر من 30 مليون شخص.

ويعتقد معظم المحللين أن الأغلبية البرلمانية المريحة للمحافظين ستكون النتيجة المحتملة بشكل أكبر.

ومع ذلك ، إذا أدت الانتخابات إلى برلمان معلق، فإن حزب العمال المعارض الرئيسي يمكن أن يفوز بمقاعد كافية لتشكيل حكومة أقلية بدعم من الحزب الوطني الاسكتلندي الأصغر وربما الديمقراطيين الأحرار.