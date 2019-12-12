حريق على متن حاملة الطائرات الروسية الوحيدة خلال أعمال صيانة

القاهرة- وكالات:

أفادت وسائل إعلام روسية، الخميس، باندلاع حريق على متن حاملة الطائرات الروسية الوحيدة "أدميرال كوزنيتسوف"، مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 3 أشخاص.

وقالت وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن ألسنة اللهب امتدت إلى الحاملة خلال أعمال صيانة ، وانتشرت على مساحة 120 مترا مربعا على متنها.

ووقع الحادث في ميناء مورمانسك المطل على بحر بارنتس قرب القطب الشمالي، وإلى الغرب من الأراضي الروسية.

ونقلت "تاس" عن مصدر لم تُسمه، قوله إن الحريق بدأ على السطح العلوي، وإن دخانا كثيفا أسود ينبعث من الحاملة.