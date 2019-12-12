فرض حظر التجوال في عدة مناطق بولاية آسام الهندية

نيودلهي - أ ش أ

فرضت السلطات الهندية حظر التجوال، اليوم الخميس، في عدة مناطق بولاية آسام بشمال شرق البلاد، عقب اندلاع مظاهرات احتجاجا على تشريع يمنح الجنسية لغير المسلمين الذين هاجروا من البلدان المجاورة.

وذكرت شبكة " إيه بي سي" الأمريكية أن السلطات قامت بنشر قوات الجيش في الشوارع لتعزيز قوات الشرطة في المناطق التي تشهد أعمال عنف.

ودعا رئيس الوزراء ناريندرا مودي المواطنين إلى التحلي بالهدوء ، وقال في تغريدة "أريد أن أؤكد لكم، لا يمكن لأحد أن يسلب حقوقكم وهويتكم وثقافتكم الجميلة".