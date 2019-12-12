غارات جوية تنهي هجوم طالبان على قاعدة باجرام العسكرية الأمريكية

كابول - (د ب أ):

صرح متحدث باسم مهمة "الدعم الحازم"، التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بأنه تم القضاء على مسلحي طالبان الذين هاجموا أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان وتحصنوا داخل أحد المباني، وذلك بعد شن غارات جوية.

وأنهت الغارات الجوية هجوما استمر 14 ساعة تقريبا، وكان بدأ في وقت مبكر من صباح يوم أمس الأربعاء.

وأكد مسؤولون محليون اليوم إنه تم مناشدة السكان المحليين، قبل شن الغارات، بمغادرة منازلهم حرصا على سلامتهم.

ووفقا لمسؤول محلي، فقد بدأ الهجوم صباح أمس بقيام مسلحين بتفجير سيارتين مفخختين بالقرب من مطار باجرام.

واستهدف التفجيران بصورة رئيسية منشأة طبية قرب القاعدة العسكرية.

وبعد ذلك، حاول عدد من المهاجمين الدخول إلى القاعدة العسكرية المحصنة.

وأوضح متحدث باسم "الدعم الحازم" أن المنشأة الطبية تقع خارج القاعدة، وكانت تخضع لتجديدات لتقديم الرعاية الطبية لسكان المناطق القريبة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي إن سبعة مسلحين شاركوا في الهجوم وأنه تم قتلهم جميعا.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة أكثر من 70 آخرين.