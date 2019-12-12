أردوغان وبوتين يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في سوريا

أنقرة - (د ب أ):

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مستجدات الأوضاع في سوريا، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما أمس.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية القول إن الرئيسين تناولا العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.

كما تطرقا إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الملف السوري.