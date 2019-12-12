المجلس الرئاسي الليبي: نسعي لعزل السراج بعد توقيعه الاتفاقية المثيرة للجدل مع تركيا

بنغازي - (أ ش أ):

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فتحي المجبري إن المجلس يسعى لعزل رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بعد توقيعه الاتفاقية المثيرة للجدل مع تركيا.

وقال المجبري ـ في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" الفضائية بثت مساء أمس الأربعاء إن: "السراج بات يتصرف بصورة بعيدة عن روح الاتفاق السياسي.. السراج لا يحترم الاتفاق السياسي"، معتبرا أنه "يجب الحَجْرَ" على السراج بسبب تعريضه ليبيا والمنطقة للخطر.

وشدد على أن اتفاق السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يشعل الأوضاع في ليبيا والمنطقة برمتها، مضيفا "لذا على العالم تقييد فايز السراج وتصرفاته التي قد تشعل المنطقة".

وتابع المجبري أن الاتفاقية التي وقعها السراج باطلة قانونيا كونها تحتاج موافقة أعضاء كل من المجلس الرئاسي والبرلمان الليبيين. وشدد المجبري على أن "السراج غير مخوّل لتوقيع اتفاقية كهذه بشكل منفرد، فهو يحتاج لموافقة المجلس الرئاسي والبرلمان الليبي، وهو لم يعرض الاتفاقية على المجلس الرئاسي"، مؤكدا تواصله مع أمين عام كل من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لعزل السراج.

واعتبر أن "السراج يتصرف بطريقة لا تخدم ليبيا"، محذرا من أن "عدم ردع السراج قد يدفعه للتمادي... السراج أحبط كل جهود التسوية".

كان السراج قد وقع مع تركيا اتفاقا بحريا نهاية نوفمبر الماضي، يتيح لأنقرة توسيع حدودها البحرية في منطقة من شرق المتوسط تختزن كميات كبيرة من النفط تم اكتشافها في الأعوام الأخيرة. ورأت دول متوسّطية عدة أن هذه الخطوة "غير قانونية". كما وقع السراج مع تركيا اتفاقا عسكريا، لكن لم تُكشَف تفاصيله.