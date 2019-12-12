وزير النفط العراقي: الاتفاق مع كردستان على تحديد سقف إنتاجها من النفط الخام بـ 450 ألف برميل يوميا

بغداد - (د ب أ):

صرح نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان بأن الحكومة الاتحادية اتفقت مع حكومة إقليم كردستان على أن يكون سقف إنتاج النفط الخام في حقول الإقليم بمعدل 450 ألف برميل يوميا لينسجم مع تعهدات العراق في إطار الاتفاق مع الدول المصدرة للنفط (أوبك) بهدف استقرار السوق والابتعاد عن تذبذبات انهيار الأسعار العالمية.

ونقلت صحيفة "الصباح" عن الغضبان اليوم الخميس أن " منظمة أوبك تتعامل مع العراق كوحدة سياسية واحدة ولا تفرق بين نفط الإقليم وغيره فهو مسجل لديهم بأنه نفط عراقي. وبما أن أوبك والعراق حريصان على توازن السوق وعدم انهيار الأسعار ، فمصلحته الالتزام بما اتفقنا عليه من حصص وخفض في الإنتاج كي تستقر السوق وتبتعد عن التذبذبات وانهيار الأسعار العالمية".

وأوضح أن "الاتفاق الذي تم بين الحكومة الاتحادية والإقـلـيـم يقضي بـأن يـقـوم الإقليم اعـتـبـارا من الأول من الشهر المقبل بتسليم الحكومة الاتحادية، 250 ألـف برميل يوميا مـن النفط الـخـام المنتج هناك من أصل الكمية المنتجة هناك البالغة 450 ألف برميل يوميا وأن الكمية المتبقية البالغة 200 ألف برميل يوميا تـم الاتـفـاق على أن تستخدمها حـكـومـة الإقـلـيـم فـي دفـع أجـور الـشـركـات وحـصـصـهـا مــن الــربــح ومــا يتبقى تتصرف فيه لسد ديونها والمرتبات".

وذكر الوزير العراقي أن العراق ملتزم بما يتم التوصل له في أوبك والـــدول خــارج المـنـظـمـة مـن خـفـض بالتصدير لضمان استقرار أسعار النفط العالمية.