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الناخبون البريطانيون يدلون بأصواتهم اليوم في الانتخابات البرلمانية المبكرة

06:48 ص الخميس 12 ديسمبر 2019
الناخبون البريطانيون يدلون بأصواتهم اليوم في الانتخابات البرلمانية المبكرة

البرلمان البريطاني

لندن - (د ب أ):

تفتح عشرات الآلاف من مراكز الاقتراع أبوابها اليوم الخميس لاستقبال الناخبين البريطانيين الذين يختارون أعضاء البرلمان في انتخابات مبكرة دعا إليها رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون، سعيا لتحقيق أغلبية وإتمام عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقال جونسون في مقطع فيديو للناخبين: "صوتوا لحزب المحافظين .. وأنجزوا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وادفعوا بلدنا إلى الأمام".

وأطلق جونسون حملته على وعود بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير وخفض الضرائب مع تمويل التحسينات في خدمات الصحة والتعليم والشرطة والسكك الحديدية.

ووعد جونسون بالحد من الهجرة والتفاوض حول اتفاقات تجارية بعد بريكست مع الولايات المتحدة ودول أخرى غير أوروبية.

ومن المتوقع أن يشارك في الانتخابات حوالي ثلثي الناخبين المؤهلين، أو أكثر من 30 مليون شخص.

ويعتقد معظم المحللين أن الأغلبية البرلمانية المريحة للمحافظين ستكون النتيجة المحتملة بشكل أكبر.

ومع ذلك ، إذا أدت الانتخابات إلى برلمان معلق ، فإن حزب العمال المعارض الرئيسي يمكن أن يفوز بمقاعد كافية لتشكيل حكومة أقلية بدعم من الحزب الوطني الاسكتلندي الأصغر وربما الديمقراطيين الأحرار.

البرلمان البريطاني الانتخابات البرلمانية مراكز الاقتراع بوريس جونسون

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