واشنطن: مستعدون للتعامل بمرونة في المحادثات مع كوريا الشمالية

نيويورك - (د ب أ):

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت الأربعاء إن الولايات المتحدة مستعدة لإبداء "مرونة" في محادثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية إذا توقفت بيونج يانج عن "الأعمال العدائية".

وأضافت: "لا يمكننا حل هذه المشكلة بمفردنا"، مضيفة أنه "يتعين على كوريا الشمالية أن تقوم بدورها ويجب أن تتجنب الاستفزازات".

جاءت تصريحات كرافت لصحفيين قبل اجتماع لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية بطلب من الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقيادة كوريا الشمالية، حيث تطلب بيونج يانج من واشنطن تقديم تنازلات جديدة لإحداث انفراجة في محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة بحلول نهاية العام.

وقالت كرافت: "بينما تسعى الولايات المتحدة إلى الانخراط في دبلوماسية قوية (مع كوريا الشمالية) نرى إشارات مقلقة للغاية على أنهم يسيرون في اتجاه مختلف".