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بومبيو يبحث مع نظيره الإثيوبي ضمان السلام بأفريقيا جنوب الصحراء

06:41 ص الخميس 12 ديسمبر 2019
بومبيو يبحث مع نظيره الإثيوبي ضمان السلام بأفريقيا جنوب الصحراء

مايكل بومبيو

واشنطن - (أ ش أ):
التقى مايكل بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، الليلة، مع نظيره الإثيوبي جيدو أندارجاتشو بواشنطن.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بومبيو جدد، خلال اللقاء، دعم بلاده للإصلاحات السياسية والاقتصادية في إثيوبيا.

وأضافت أن الوزيرين ناقشا الدور الإثيوبي في ضمان السلام والأمن في أفريقيا جنوب الصحراء وفي التوصل إلى حلول مستدامة للقضايا الإقليمية.

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مايكل بومبيو جيدو أندارجاتشو واشنطن إثيوبيا

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