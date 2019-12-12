مجلس النواب الأمريكي يقر عقوبات على مشروعين روسيين لخطوط أنابيب الغاز

واشنطن - (د ب أ):

أقر مجلس النواب الأمريكي مساء أمس الأربعاء عقوبات على مشروعي خطوط أنابيب للغاز تقودهما روسيا ، وهما "السيل الشمالي 2" و"السيل التركي"، اللذان يهدفان لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا وتركيا وشرق أوروبا.

وهذه العقوبات هي جزء من مشروع قانون ضخم للإنفاق الدفاعي وافق عليه الكونجرس الأمريكي الأربعاء.

ووفقا لمشروع القانون، ستخضع السفن التي تضع الأنابيب على عمق أكثر من 30 مترا تحت سطح البحر لعقوبات إلى جانب أي شخص أجنبي يتم النظر إليه على أنه يسهل حركة تلك السفن.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون بحلول نهاية الأسبوع الجاري وقال الرئيس دونالد ترامب إنه سيوقع عليه ليصبح قانونا.

وجاء في مشروع القانون أن العقوبات تستهدف الجهود "الرامية إلى إضعاف" علاقة الولايات المتحدة مع أوروبا وألمانيا.