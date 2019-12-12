أكثر الكلمات إنتشاراً

القمة الخليجية معدل التضخم سد النهضة الطقس هجوم فلوريدا التعديل الوزاري أسعار الذهب عزل ترامب

رئيس النيجر يعود إلى بلاده بعد مقتل العشرات في هجوم دام استهدف معسكرا للجيش

01:24 ص الخميس 12 ديسمبر 2019
رئيس النيجر يعود إلى بلاده بعد مقتل العشرات في هجوم دام استهدف معسكرا للجيش

رئيس النيجر محمدو يوسفو

نيامي - (د ب أ):

عاد رئيس النيجر محمدو يوسفو إلى بلاده في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بعد أن قطع زيارة خارجية له، إثر هجوم دام استهدف معسكرا للجيش، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المقرر أن يترأس يوسفو اجتماعا لمجلس الأمن الوطني اليوم، بحسب ما أكده مكتبه في تغريدة على تويتر.

وكان الجيش قد ذكر الأربعاء أن هجوما استهدف معسكرا في غرب البلاد تسبب في مقتل 72 عسكريا.

وأضاف الجيش في بيانه أن 57 من المهاجمين قتلوا، بينما أصيب 12 وأصبح عدد آخر في عداد المفقودين.

وكان تنظيم داعش فى غرب أفريقيا أعلن مسؤوليته عن هجوم في شهر يوليو على معسكر ، أسفر عن مقتل 18 جنديا.

محمدو يوسفو النيجر هجوم مسلح

الخبر التالى:

مجلس النواب الأمريكي يقر عقوبات على مشروعين روسيين لخطوط أنابيب الغاز
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس بجميع المحافظات (بيان بالدرجات)