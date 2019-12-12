رئيس النيجر يعود إلى بلاده بعد مقتل العشرات في هجوم دام استهدف معسكرا للجيش

نيامي - (د ب أ):

عاد رئيس النيجر محمدو يوسفو إلى بلاده في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بعد أن قطع زيارة خارجية له، إثر هجوم دام استهدف معسكرا للجيش، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المقرر أن يترأس يوسفو اجتماعا لمجلس الأمن الوطني اليوم، بحسب ما أكده مكتبه في تغريدة على تويتر.

وكان الجيش قد ذكر الأربعاء أن هجوما استهدف معسكرا في غرب البلاد تسبب في مقتل 72 عسكريا.

وأضاف الجيش في بيانه أن 57 من المهاجمين قتلوا، بينما أصيب 12 وأصبح عدد آخر في عداد المفقودين.

وكان تنظيم داعش فى غرب أفريقيا أعلن مسؤوليته عن هجوم في شهر يوليو على معسكر ، أسفر عن مقتل 18 جنديا.