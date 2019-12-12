مقتل 72 عسكريًا في هجوم على معسكر للجيش بالنيجر

نيامي - (د ب ا)

قال الجيش في النيجر، اليوم الأربعاء، إن هجومًا على معسكر فى غرب البلاد تسبب فى مقتل 72 عسكريًا.

وأضاف الجيش في بيانه إن 57 من المهاجمين قتلوا، بينما أصيب 12 وأصبح عدد آخر في عداد المفقودين.

ومن المقرر أن يترأس الرئيس محمدو يوسفو اجتماعا لمجلس الأمن الوطني غدًا الخميس، بحسب ما أكده مكتبه في تغريدة على تويتر.

وأعلنت جماعة إرهابية فى غرب أفريقيا، تابعة لتنظيم داعش، مسؤوليته عن هجوم فى شهر يوليو على معسكر، أسفر عن مقتل 18 جنديًا.