الدول الضامنة لعملية أستانة تؤكد التزامها بسيادة سوريا ووحدة أراضيها

أستانة - (د ب أ)

جددت الدول الضامنة لعملية أستانة تأكيد التزامها القوي بسيادة ووحدة وسلامة أراضي سوريا، إضافة إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة ضرورة احترام هذه المبادئ عالميًا والالتزام بها واستمرار التعاون حتى القضاء على التنظيمات الإرهابية في سورية، ورفضها الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة سورية وسلامة أراضيها.

وأكدت الدول الضامنة وهي روسيا وإيران وتركيا، في البيان الختامي اليوم الأربعاء للجولة الـ14 من محادثات أستانة التي عقدت في العاصمة الكازاخية نور سلطان رفض كل المحاولات لإيجاد حقائق جديدة على أرض الواقع في سورية، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة بذريعة مكافحة الإرهاب، معبرة عن إصرارها على الوقوف ضد الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى التعدي على سيادة ووحدة الأراضي السورية، كما تهدد أمن الدول المجاورة.

وأعربت الدول الضامنة في البيان عن رفضها ومعارضتها السيطرة غير الشرعية على حقول النفط في سوريا ونقله، مشيرة إلى أنها يجب أن تعود إلى سلطة الدولة السورية.

وأدانت الدول الضامنة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وسيادة سوريا، والدول المجاورة وتعريض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر.

وأشارت الدول الضامنة إلى أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الجزيرة السورية على المدى الطويل، إلا على أساس الحفاظ على سيادة البلاد وسلامة أراضيها مجددة التأكيد في هذا الصدد على أهمية اتفاقية أضنة لعام 1998.